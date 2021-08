José María Pazos Méndez, conhecido como Pulpis, é o novo treinador de futsal do Benfica. O treinador espanhol de 47 anos chega à Luz após quatro anos ao serviço da seleção tailandesa.

«Para mim, é um enorme prazer fazer parte de um clube tão grande como o Benfica, da família benfiquista, que espero que seja minha durante muito tempo. Agradecer a Fernando [Tavares] e ao Gonçalo [Alves] pela confiança depositada em mim e em todo o staff. Vamos devolver essa confiança com muito trabalho. Ninguém vai trabalhar mais do que nós e depois é juntar todos os êxitos que possamos para este clube», afirmou Pulpis, citado no site oficial do Benfica.

O técnico pronunciou-se, também, sobre os jogadores que terá à disposição.

«Do plantel conheço tudo muito bem. Antes de começar as negociações, já conhecia o plantel do Benfica. Quem trabalha no futsal tem de estar informado sobre as grandes equipas e as grandes ligas. Acompanhava a liga portuguesa, tal como a espanhola. Acompanhei vários jogos da liga portuguesa e conheço vários jogadores e equipas. Com o Rômulo equilibrámos o plantel numa posição importante [fixo], o Carlinhos tem umas qualidades incríveis. Não é o futuro, é o presente. Vai-nos trazer muitas coisas. Temos muitas opções, podemos jogar de várias maneiras e estou satisfeito com o plantel», completou o treinador.