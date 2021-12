O Sporting goleou o Benfica por 7-2 no Pavilhão Multiusos de Gondomar e conquistou a 10.ª Supertaça do palmarés, quarta consecutiva.

Os leões adiantaram-se no marcador aos 5 minutos por Cardnal, mas os encarnados reagiram e empataram pouco depois por Bruno Cintra e aos 9 minutos passaram para a frente do marcador.

As águias ainda estiveram perto do terceiro, mas acertaram na barra e pouco depois viram Jacaré ser expulso por agressão a Cardinal.

Aos 17 minutos, Cavinato restabeleceu a igualdade e já dentro dos derradeiros segundos da primeira parte Miguel Ângelo colocou os leões novamente na frente.

A segunda parte começou como terminou a primeira: com um golo do Sporting. Aos 24 segundos, Cavinato voltou a marcar e assinou o 4-2.

Do lado do Sporting esteve (não só mas também) em destaque Guitta. Pelo (muito) que defendeu na baliza, mas também pela veia goleadora: o guarda-redes do Sporting marcou o quinto e o sexto golos da equipa de Nuno Dias. O sétimo foi de Pany Varela a 4 minutos do fim quando os encarnados tentavam, sem ninguém na baliza, voltar à luta pelo resultado.

Depois do triunfo por 5-2 para o campeonato, o Sporting volta a golear o Benfica no dérbi de futsal e confirmar uma evidência: há um fosso que separa atualmente os rivais históricos.