A seleção nacional goleou a Bielorrússia por 14-0 (!), no primeiro jogo da fase de apuramento para o Europeu de 2023.



Cabeça de série no grupo 3, Portugal chegou ao intervalo a ganhar por 8-0 graças a um bis de Cáia Vanessa e a outro de Janice Silva e aos golos de Ana Azevedo, Fifó e aos autogolos de Tsikhavodava e de Shatsilenia.



Na segunda parte, a seleção portuguesa marcou mais seis golos por Carla Vanessa (dois golos), Fifó (dois golos), Ana Azevedo e Janice Silva.

Com a goleada aplicada à Bielorrússia, Portugal ascendeu à liderança do Grupo 3, com os mesmos três pontos da Itália, que derrotou hoje a Eslovénia por 8-0.

A equipa das quinas defronta as eslovenas na sexta-feira, a partir das 21h00, e encerra o Grupo 3 perante a Itália, às 21h00 de domingo, também em Fafe.

Cada uma das seleções vencedoras dos quatro grupos de qualificação apura-se para o Campeonato da Europa de 2023, agendado para março.

FICHA DE JOGO

Jogo no Pavilhão Multiusos de Fafe.

Bielorrússia - Portugal, 0-14.

Ao intervalo: 0-8.

Marcadoras:

0-1, Ana Azevedo, 01 minuto.

0-2, Carla Vanessa, 02.

0-3, Krystsina Tsikhavodava, 06 (própria baliza).

0-4, Janice Silva, 07.

0-5, Polina Shatsilenia, 13 (própria baliza).

0-6, Carla Vanessa, 13 (grande penalidade).

0-7, Janice Silva, 18.

0-8, Ana Sofia Gonçalves ‘Fifó’, 20.

0-9, Carla Vanessa, 23.

0-10, Ana Sofia Gonçalves ‘Fifó’, 25.

0-11, Ana Sofia Gonçalves ‘Fifó’, 28.

0-12, Carla Vanessa, 34.

0-13, Ana Azevedo, 36.

0-14, Janice Silva, 40.

Portugal: Ana Catarina, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Daniela Ferreira ‘Pisko’. Jogaram ainda Ana Sofia Gonçalves ‘Fifó’, Inês Fernandes, Carol Rocha, Janice Silva, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Leninha, Jenny e Maria Odete Rocha.

Selecionador: Luís Conceição.



Bielorrússia: Darya Zalko, Anastasiya Igrusha, Polina Shatsilenia, Olga Aniskovtseva e Liana Miroshnichenko. Jogaram ainda Natalya Vasilyeva, Yana Ray, Tatiana Pelyovina, Elena Buzinova, Krystsina Tsikhavodava, Tatiana Pelyovina, Anna Marozava e Valeriya Kharitonchik.

Selecionador: Sergei Kouznesov.

Árbitros: Ozan Soykan (Turquia) e Ibrahim El Jilali (Países Baixos).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 700 espetadores.