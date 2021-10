Portugal goleou esta quinta-feira a Polónia, por 7-2, no segundo de três jogos de qualificação para a ‘final four’ do Europeu feminino de futsal, a disputar em março de 2022.

Na Croácia, a seleção lusa voltou a somar nova goleada depois do 6-0 à Eslovénia na quarta-feira, tendo construído o resultado desta tarde com golos de Cátia Morgado (6m), Ana Pires ‘Loira’ (12m e 17m), Carla Vanessa (12m e 27m), Inês Fernandes (23m) e Sara Ferreira (32m). Para a Polónia marcaram Wiktoria Novak (12m) e Magdalena Knysak (35m).

Com este resultado, Portugal mantém a liderança ao final da segunda jornada e pode dizer-se que só uma hecatombe tirará a seleção da vitória no grupo de qualificação e do primeiro lugar que vale o apuramento.

Ainda esta tarde, defrontam-se Croácia e Eslovénia, ambas com zero pontos, no outro jogo da segunda jornada.

No sábado, Portugal joga com a Croácia e a Eslovénia defronta a Polónia.