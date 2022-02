O jogador do futsal do Benfica Robinho publicou uma mensagem nas redes sociais a tranquilizar os adeptos, isto depois de ter de abandonar a final da Taça da Liga, diante do Sporting, devido a um choque com Pany Varela.

«Gostaria de agradecer a todos os que me mandaram uma mensagem. Ontem tive uma perda de memória durante o jogo, por uma pancada na cabeça», começou por dizer no Instagram.

O internacional russo confessou ainda que pediu para voltar à quadra «mas não foi possível». «Tive de ir ao hospital, mas já está tudo bem. Agora são dois dias em observação», explicou.