O Sporting e o Benfica protagonizaram o jogo grande da 16.ª jornada da Liga de futsal. O dérbi lisboeta – para muitos considerado o melhor jogo do mundo – terminou com um ponto para cada lado.

Houve um bis para cada lado. Para os leões, o estreante Allan esteve em destaque. Já do lado encarando, a lei do ex funcionou, e de que maneira, para Pany Varela.

RECORDE O FILME DO JOGO.

O Benfica, que contava apenas com vitórias no campeonato, manteve-se invencível, num dia em que o pré-jogo ficou marcado por confronto dos adeptos.

Esperava-se um jogo equilibrado., E assim foi. Na primeira parte ambas as equipas tiveram oportunidade de fazer as redes abanarem. Ainda assim, no pavilhão João Rocha, foi a equipa da casa quem saiu a sorrir para o intervalo.

Numa subida de Bernardo Paçó, o esférico sobrou para Allan Guilherme, estreante neste débri, que atirou para a baliza à guarda de Léo Gugiel. Estava feito o primeiro. O pivô de 26 anos esteve lesionado, mas regressou, assim, em grande estilo.

O Benfica poderia precisar do intervalo. Mas, na realidade, quem entrou melhor no segundo tempo foi o Sporting.

O mesmo interveniente – Allan – esteve muito perto de bisar. Num remate cruzado de Wesley, o pivô desviou e cabeça. A bola acetou em cheio no poste. Não entrou, mas o aviso estava dado.

Não foi à primeira... foi à segunda. Desta vez, Allan recebeu em zona central, rodou sobre Afonso Jesus e atirou cruzado para o segundo da partida. A bola saiu rasteira e muito colocada. Gugiel ainda se esticou, mas não conseguiu empatar o segundo do brasileiro.

Allan marcou o 15.º golo em 15 jogos nesta temporada.

O Benfica procurou responder e teve de recorrer... à lei do ex. Num bom desenho coletivo do Benfica, Pany Varela surgiu em corredor central e rematou de primeira para bater o antigo colega, Bernardo Paçó.

Ora, o jogo estava, assim, relançado. O ala, que já foi considerado o melhor do mundo, não iria ficar por aqui.

Nos últimos segundos, o Benfica fez mais um belo desenho coletivo. Silvestre assistiu Pany, que surgiu novamente em zona central para bisar para o empate. Desta vez, o ex-Sporting teve direito a festejo... à Vinícius Junior.

Com este empate (2-2), o Benfica mantém-se invencível e é líder com 46 pontos. O Sporting, por sua vez, é segundo com 40 pontos. Segunda-feira há novo e dérbi, desta vez a contar para os «quartos» da Liga dos Campeões.