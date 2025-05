Sporting e Benfica tiveram sortes diferentes no arranque dos playoffs do campeonato de futsal. Os leões perderam com estrondo em casa do Ferreira do Zêzere, no Ribatejo, por 5-4.

Um jogo que fica marcado também pela expulsão do brasileiro Taynan ainda na primeira parte. A equipa da casa apanhou a formação de Nuno Dias em 'contrapé' e Alan Gitahy bisou nos primeiros dez minutos, com mais um golo de Natan. 3-0 inesperado.

O Sporting reduziu por Sokolov aos 12 minutos, mas Gitahy fez o 4-1 aos 22m. Sokolov viria a marcar de novo, juntamente com Tomás Paçó e Rocha, já no final da partida. Jô assinou o quinto do Ferreira e o resultado fixou-se mesmo em 5-4, favorável para os 'underdogs'. O próximo jogo entre as duas equipas acontece no dia 20, no Pavilhão João Rocha.

Também o Benfica começou nesta sexta-feira a aventura dos playoffs, desta feita em Ponte de Sôr. As águias tiveram melhor sorte e venceram o Eléctrico por 4-3, noutro jogo renhido.

Tal como no outro duelo, a equipa da casa marcou primeiro, aos três minutos. Thiaguinho celebrou após converter um penálti. Jacaré levou a partida para o intervalo com um empate.

Na segunda metade, Diego Nunes bisou, Jacaré marcou outro golo e assim o Benfica ficou mais confortável. Porém, os homens do Eléctrico ainda reduziram na reta final por Dias e Thiaguinho, de novo de grande penalidade. O próximo encontro entre as duas equipas acontece no dia 20 de maio.

Amanhã, sábado, decorrem os outros dois jogos da jornada inaugural - Fundão-Sp. Braga e Lombos-Leões de Porto Salvo, ambos às 11 horas.