Futsal: Sporting marca dez (!) no último jogo de 2025
Leões golearam o Rio Ave para a 14.ª jornada da Liga de futsal
A equipa de futsal do Sporting fechou 2025 com uma goleada por 10-2 sobre o Rio Ave, em jogo da 14.ª jornada da Liga de futsal.
Mesmo sem vários jogadores - Henrique Rafagnin, João Matos, Taynan, Pauleta e Zicky Té - a equipa de Nuno Dias começou a resolver o jogo cedo. Felipe Valério fez o 1-0 aos 6 minutos e logo a seguir Bruno Maior dobrou a vantagem dos leões, que antes dos 15 minutos já venciam por 5-0, com mais contributos de Alex Merlim, Allan Guilherme e Bruno Pinto.
Ao intervalo, o resultado era de 5-0 e no arranque da segunda parte o Sporting continuou a carregar. Depois de Tiago Torres reduzir para 5-1, Wesley fez o sexto dos leões e Allan Guilherme chegou ao hat-trick com golos aos 32 e 34 minutos. Pelo meio, Tiago Rodrigues marcou também para a equipa da casa. Já depois de Careca reduzir para os vilacondenses, Bruno Pinto fixou o resultado final aos 36 minutos no Pavilhão João Rocha.
Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar do campeonato agora com 36 pontos, menos três do que o líder e campeão nacional Benfica, que só joga na terça-feira na receção ao Ferreira do Zêzere.
OUTROS RESULTADOS
Elétrico-Leões Porto Salvo, 7-3
AD Fundão-Sp. Braga, 2-3