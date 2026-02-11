O Tribunal de Aveiro condenou a penas suspensas de prisão dois adeptos por distúrbios causados durante um jogo de futsal em Albergaria-a-Velha, em 2023, que teve de ser suspenso.

A pena mais gravosa foi aplicada a um adepto que chegou a agredir militares da GNR que faziam a segurança do jogo.

Este arguido foi condenado a dois anos e nove meses de prisão por um crime de resistência e coação sobre funcionário, um ano de prisão por invasão de área de espetáculo desportivo, um ano e meio por um crime de ofensa à integridade física, nove meses por um crime de ameaça agravada e dois meses por um crime de injúria.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de três anos e nove meses de prisão suspensa na sua execução pelo período de cinco anos.

O arguido foi ainda condenado na pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos pelo período de quatro anos e terá de pagar 800 euros a cada um dos demandantes.

O outro arguido foi condenado a um ano e quatro meses de prisão suspensa na sua execução por igual período por um crime de resistência e coação sobre funcionário.

Os factos ocorreram a 29 de abril de 2023 no pavilhão do CRECUS, em São João de Loure, durante um jogo entre a equipa da casa e o GRC Telhadela, a contar para a 27.ª jornada da I Divisão de futsal da Associação de Futebol de Aveiro.

A partida foi interrompida pela equipa de arbitragem quando faltavam cerca de 15 minutos para terminar o jogo, quando o marcador assinalava um empate a duas bolas.

Pouco depois da equipa da casa ter marcado o golo do empate, a confusão instalou-se com elementos dos dois clubes e adeptos a envolverem-se em confrontos, sendo necessária a intervenção dos militares da GNR presentes no local.