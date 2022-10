O futsalista André Coelho assegurou esta terça-feira que a seleção nacional «não irá facilitar» na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, que inicia na quinta-feira diante da Bielorrússia.

«O ambiente neste grupo é fantástico, como já é normal. Estamos muito felizes por estar com esta família novamente. As duas semanas que tivemos entre a finalíssima e este estágio pareceram uma eternidade», referiu o jogador aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

O último confronto entre Portugal e a Bielorrússia foi disputado em janeiro de 2020, num jogo de qualificação para o Mundial de 2021, em que a seleção das ‘quinas’ venceu pela mínima. Desta vez, o fixo do Barcelona afirmou que apesar de ser a campeã em título, a seleção portuguesa não vai vacilar.

«Esse jogo foi dificílimo. Serve-nos de alerta e também de aprendizagem para este reencontro. É um novo ciclo, trata-se de um apuramento para um Mundial e não vamos facilitar», disse.

André Coelho realçou que a seleção «está a treinar bem» e «totalmente focada em começar este novo ciclo da melhor forma», após ter juntado recentemente a conquista da finalíssima intercontinental ao título de campeã do mundo e à revalidação do europeu.

Depois do jogo com a Bielorrússia, segue-se o encontro com a Lituânia, em Kaunas, em 11 de outubro.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite e os restantes oito segundos classificados terão de passar por um ‘play-off’.

Esta primeira fase de qualificação será disputada até 8 de março de 2023, sendo que a Ronda de Elite, cujo sorteio está agendado para 5 de julho de 2023, será concluída até 20 de dezembro de 2023.