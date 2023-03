Consumada a saída de Pulpis, o Benfica ainda não anunciou o novo treinador da equipa de futsal, mas o técnico dos Leões de Porto Salvo, Mário Silva, tem sido associado ao cargo.

Presente no fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Viana do Castelo, o treinador de 42 anos não quis comentar a associação aos encarnados.

«Todos os treinadores gostam de ver o seu nome ligado a um projeto dessa dimensão, mas sou treinador do Leões de Porto Salvo e tive competição ontem [domingo]. Fico mais satisfeito por termos ganhado da forma como ganhámos [3-0 ao Candoso] e por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato [27 golos atrás do Sporting]», disse.

Mário Silva interveio num painel sobre treino de futebol e de futsal em regime de alto rendimento, juntamente com Leonardo Jardim, do Al Ahli, e Luís Freire, do Rio Ave.

Refira-se que o técnico dos Leões de Porto Salvo tem um passado ligado ao Benfica, isto porque foi adjunto de Joel Rocha na equipa de futsal dos encarnados entre 2014 e 2021.