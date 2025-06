Declarações de Cassiano Klein, treinador do Benfica, após a vitória no dérbi com o Benfica (4-4 após prolongamento, 3-5 no desempate por penáltis), no primeiro jogo da final do play-off do campeonato de futsal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa:

«As duas equipas competiram muito forte, num jogo muito igual, milímetro por milímetro e decidido nos penáltis.

Foi uma questão muito física e as equipas souberam aproveitar isso para crescer no jogo. Competimos no limite e sabíamos que essa era a única forma. Com entrega e com confiança, em nenhum momento estivemos fora do jogo. Mesmo nos momentos desafiantes, a equipa estava a entregar, muito forte mentalmente, a suportar.

Nestes jogos, qualquer pequena vantagem é muito válida. Jogar contra o Sporting, em qualquer lugar do mundo, é muito desafiante, então aqui é duríssimo. Vamos ter de competir muito em todos os jogos. Tivemos alguns duelos durante a época e talvez só um jogo teve um resultado um pouco discrepante. O resto foi por um golo ou então empate. Temos de recuperar para o próximo jogo.

Um jogo destes faz bem a qualquer equipa do mundo. Conseguir vencer no pavilhão da equipa adversária é bom, pelo histórico dela e pela força de ganhar em qualquer lugar. Estou feliz pela entrega e comportamento que tivemos, mas ciente do que vamos enfrentar nos próximos jogos. Enfrentar a equipa do Sporting é realmente muito desafiante. Fico feliz pela equipa ter esta força mental no final da época e estamos dispostos a entregar tudo novamente no próximo jogo.»