Ricardinho, um dos melhores futsalistas da história, garantiu neste sábado que o ACCS Paris, clube que defendeu entre 2020 e 2021, lhe deve um milhão de euros.

Já era sabido que o português teve uma saída conflituosa do clube, que acabou despromovido por irregularidades financeiras, entre elas falta de pagamento de salários. Atualmente, o ACCS Paris não compete. Em entrevista ao Mundo Deportivo, Ricardinho diz que ainda não recebeu nada.

«Eu estava num clube (ACCS Paris) que não me pagava há um ano. Eles deviam-me mais de um milhão de euros. Ainda não me pagaram. A FIFA não fez caso, nem a federação francesa», garante Ricardinho.

Numa retrospetiva da carreira (apesar de Ricardinho ainda jogar pelos italianos Ecocity Genzano), o futsalista falou sobre uma lesão que o deixou em dúvida para o Mundial 2021.

«Sabia que era o meu último Mundial. Tratei de mim próprio. Investi em mim próprio. Vim para um Mundial em que todas as atenções estavam viradas para mim. Foi o mesmo que aconteceu com Messi... se não ganhasse um Mundial, nunca seria o melhor de todos os tempos», afirmou.

«Fomos campeões do mundo e eu ganhei o prémio de melhor jogador do campeonato do mundo. Pensei: como é que isto é possível? Houve anos em que me senti imparável e não ganhei nada. O individual nem sempre andou de mãos dadas com o coletivo», explicou ainda Ricardinho, de 39 anos.