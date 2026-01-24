A Hungria, próxima adversária de Portugal no Europeu de futsal, estreou-se a vencer em fases finais da prova. Derrotou a Polónia por 4-2, no jogo que fechou a jornada inaugural do Grupo D, e colou-se à Seleção nacional, que este sábado bateu a Itália, no topo da tabela classificativa.

Máté Suscsák, com dois golos nos últimos cinco minutos do encontro, foi o herói nos magiares, que marcaram primeiro, por Fekete (6m), mas viram os polacos virarem o marcador num espaço de três minutos, por Pawlus (10m) e Zastawnik (13m). O restante golo dos húngaros foi marcado por Pál (27m).

Nota ainda para o facto de, com 19 anos e 168 dias de vida, o polaco Kacper Pawlus se ter tornado no jogador mais jovem a marcar em fases finais de um Campeonato da Europa de futsal.

Na próxima jornada, que se joga no dia 27 de janeiro, Portugal defronta a Hungria (16h30) e a Polónia mede forças com a Itália (19h30).