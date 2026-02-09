Portugal perdeu na final do Europeu de futsal no sábado, cedendo o troféu à Espanha, por 5-3, mas leva alguns prémios de consolação. A nível individual, dois portugueses foram escolhidos pelos observadores técnicos da UEFA para o cinco ideal do torneio.

Bernardo Paçó, guarda-redes que foi essencial na caminhada portuguesa (especialmente na meia-final, contra França), é um dos eleitos. Pany Varela, ala que marcou quatro golos e fez quatro assistências, foi o outro luso escolhido.

Curiosamente, Paçó joga no Sporting e Pany no Benfica. O primeiro tem 25 anos e foi pai durante o torneio, já o segundo foi considerado o melhor jogador mundial da modalidade em 2022.

Os espanhóis António Pérez (máximo goleador), Mellado e Pablo Ramírez completam a equipa ideal do torneio.

Há ainda dois golos entre os nomeados para melhor do torneio, com a votação a pertencer aos adeptos, via internet. O 'tiro' de Pany Varela frente à Bélgica e o remate à meia-volta de Rúben Gois contra a Espanha mereceram destaque.