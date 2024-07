O Sporting e o Sp. Braga fecharam dois negócios de uma assentada no futsal.

Allan Guilherme, pivot goleador dos minhotos, será reforço do Sporting e Hugo Neves, internacional português, ruma ao Sp. Braga, com um contrato válido para as próximas quatro épocas.

Segundo foi possível saber, a transferência de Allan Guilherme para o João Rocha foi feita mediante o pagamento da cláusula de rescisão do jogador: 100 mil euros.

O Sporting, recorde-se, sagrou-se recentemente tetracampeão nacional após bater na final do campeonato o Sp. Braga.