André Sousa, guarda-redes de futsal internacional português, vai terminar a carreira no final desta temporada, aos 40 anos.

O anúncio foi feito pelo próprio, nas redes sociais, numa publicação em que junta uma fotografia de quando ainda era criança, devidamente equipado e de luvas calçadas.

«No Natal de 1993, com 7 anos, recebi o meu primeiro equipamento de guarda-redes de futebol. Alimentado por um irmão apaixonado pela bola e inspirado por um pai que foi um excelente guarda-redes de futebol de salão, nasceu o meu sonho de ser guarda-redes», explicou André Sousa.

«Foram 32 anos de uma carreira que me enche de orgulho e que não imaginava… nem nos meus melhores sonhos!», partilhou, acrescentando que «restam agora 3 meses de temporada».

«Tudo farei para desfrutar ao máximo e contribuir para o sucesso dos Leões de Porto Salvo, aproveitando a oportunidade para me despedir de cada um de vocês e recordar os excelentes anos vividos! Está quase a fechar-se um ciclo. E que ciclo, meus amigos!», concluiu o guarda-redes.

Natural de Coimbra, André Sousa passou cinco temporadas no Sporting e no Benfica, num percurso que lhe permitiu vencer 15 troféus em Portugal, entre eles três campeonatos. Jogou ainda na Académica, no Instituto D. João V, no Operário e no Fundão.

Atualmente ao serviço do Leões de Porto Salvo, representou ainda a Seleção nacional de futsal em 118 ocasiões, ao serviço da qual conquistou dois Europeus, um Mundial e uma Finalíssima Intercontinental.