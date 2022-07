O primeiro-ministro António Costa aplaudiu deixou uma mensagem, através do twitter, de felicitações à seleção de futsal feminino, que foi derrotada pela Espanha na final do campeonato da Europa, em Gondomar.

«Um forte aplauso para a seleção portuguesa de futsal feminino pela forma como lutou até ao fim na final do Europeu disputada hoje em Gondomar. Foi um jogo emocionante até ao último segundo. A garra e a determinação em campo das nossas vice-campeãs enchem-nos de orgulho”, escreveu.

A Espanha, recorde-se, revalidou o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no prolongamento e 2-2 no tempo regulamentar, na final da competição.