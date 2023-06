A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo aos incidentes que tiveram lugar após o apito final no Sporting de Braga-Benfica em futsal, desta segunda-feira.

A abertura do processo surge «para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais» e o caso vai seguir para o Ministério Público caso resultem da investigação «indícios da prática de ilícitos criminais».

Recorde-se que, quando o Benfica festejava a vitória (3-2) no terceiro jogo da meia-final do play-off e consequente apuramento para a final, jogadores e elementos do staff de ambas as equipas entraram em desacatos.

A equipa de arbitragem mostrou mesmo cartão vermelho a elementos de Sp. Braga e Benfica.

As imagens da confusão no final do jogo, via PressNet: