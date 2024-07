O Benfica anunciou a renovação de contrato com Arthur, ala da equipa de futsal.

O internacional brasileiro, de 30 anos, chegou aos encarnados em 2020/21 proveniente do Barcelona.

«Estamos a passar um momento delicado, mas creio que vêm por aí anos de reviravolta e vamos dar a volta por cima. Aprendemos muito e acho que estamos num momento importante, não só na minha carreira, mas como no Clube também. Queremos dar a volta por cima e dar uma resposta», afirmou Arthur em declarações reproduzidas no site do clube encarnado.

Na última época, o Benfica caiu nas meias-finais do campeonato, que não vence desde 2018/19.