O selecionador nacional feminino de futsal, Luís Conceição, divulgou, esta segunda-feira, a lista das 15 jogadoras convocadas para o primeiro Mundial feminino de futsal, que se realiza nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de novembro.

Face à convocatória do anterior estágio, Luís Conceição decidiu reforçar a equipa com o retorno da pivô Lídia Moreira e da guarda-redes Alexandra Melo, optando por levar uma terceira guarda-redes. Por outro lado, Marta Teixeira, também conhecida por Martinha, ficou de fora das opções do técnico português.

Carolina Rocha, que participou na fase de qualificação no início do ano, também não integra a lista final da equipa que se concentra na Cidade do Futebol a 3 de dezembro e viaja para as Filipinas no dia 13.

Portugal integra o grupo C vai disputar o acesso aos quartos de final frente a Tanzânia (23 de novembro), Japão (26 de novembro) e Nova Zelândia (29 de novembro), na Arena PhilSports, em Pasig City, nas Filipinas. Apuram-se para os «quartos», agendados para 1 e 2 de dezembro, os dois primeiros de cada um dos quatro grupos. As meias-finais são no dia 5 de dezembro e a final no dia 7.

Confira a lista de convocadas:

Guarda-redes: Alexandra Melo (SL Benfica), Ana Catarina Pereira (SL Benfica) e Maria Odete Rocha (GCR Nun'Álvares)

Fixo: Inês Matos (SL Benfica)

Fixo / Ala: Ana Azevedo (GCR Nun'Álvares), Kika (Leões Porto Salvo) e Fifó (SL Benfica)

Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar), Helena Nunes (Futsi Atletico Navalcarnero), Kaká (GCR Nun'Álvares), Maria Pereira (SL Benfica) e Raquel Santos (SL Benfica)

Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar), Janice Silva (SL Benfica), Lídia Moreira (GCR Nun'Álvares).