O Barcelona sagrou-se, na tarde deste domingo, campeão europeu de futsal, ao vencer o Sporting na final da edição de 2022, por 4-0, em jogo realizado na Arena Riga, na Letónia.

Dois golos na primeira parte, um logo a abrir a segunda e outro a cerca de um minuto e meio do fim, com risco total do Sporting, derrotaram uma equipa privada de Pany Varela, expulso na meia-final, num jogo em que os leões foram, na primeira parte, penalizados sobretudo pela contraofensiva espanhola, combinada com a eficácia nos dois golos, bem como pelo madrugador 3-0 após o intervalo.

Sergio Lozano, Pito, Ferrão e o guarda-redes Didac Plana escreveram a história do marcador a favor do Barcelona, que volta a bater uma equipa portuguesa nesta “final four” depois do Benfica, impedindo o terceiro título da história dos verde e brancos.

Palmarés: quarto título do Barcelona

O clube catalão conquista o seu quarto título europeu da história, repetindo os feitos de 2012, 2014 e 2020 à sua sexta final. Perdeu apenas as de 2015 e de 2021, respetivamente para Kairat Almaty e Sporting. Fica a um êxito do Inter Movistar, que foi campeão europeu por cinco vezes.

Exatamente ao contrário, o Sporting perde a sua quarta de seis finais, num desfecho semelhante aos de 2011, 2017 e 2018. Não consegue um inédito segundo título consecutivo, mantendo no palmarés as vitórias de 2019 e de 2021.

Horas antes, o Benfica venceu o ACCS e terminou a Champions no terceiro lugar.

Jogo na Arena Riga, Letónia.

Ao intervalo: 2-0

BARCELONA: Didac Plana, André Coelho, Dyego, Adolfo, Ferrão. Suplentes: Alex Lluch (gr), Miquel Feixas (gr), Povill, Matheus Rodrigues, Sergio Lozano (cap.), Nicolás Marrón, Pito, Marcênio, Ortiz. Treinador: Jesús Velasco.

SPORTING: Guitta, Tomás Paçó, João Matos (cap.), Cavinato, Alex Merlim. Suplentes: Bernardo Paçó (gr), Zicky, Cardinal, Erick, Pauleta, Waltinho, Miguel Ângelo, Esteban Guerrero.

Disciplina – cartões amarelos: Miguel Ângelo, 7’; Waltinho, 9’; Tomás Paçó, 20’; Cardinal, 22’; Dyego, 22’, Erick, 31’; Povill 37’.

Golos: Sergio Lozano, 15’; Pito, 19’, Ferrão, 21’; Didac Plana, 38’.