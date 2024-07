Raúl Moreira é o novo coordenador desportivo do futsal do Benfica, informou o clube esta segunda-feira.



O novo elemento do futsal dos encarnados, de 46 anos, foi treinador e coordenador-geral técnico e esteve ligado ao Caxinas entre 2004 e 2023. Raúl Moreira ficou ligado ao desenvolvimento do conjunto de Vila do Conde e à conquista de vários títulos nacionais e regionais.



Refira-se que nesta altura o Benfica ainda não oficializou o técnico para a nova temporada após a saída de Mário Silva.