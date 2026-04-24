O Benfica confirmou o favoritismo e venceu o Nun’Álvares, da II Divisão Nacional, por 5-0, garantindo o apuramento para a final da Taça de Portugal masculina de futsal, a disputar no domingo ante o vencedor do Ferreira do Zêzere-Sporting (hoje, 21h00).

Se no feminino a disputa entre os dois clubes tem sido mais equilibrada nos últimos anos, no masculino o duelo desta tarde antevia um Benfica superior. E isso confirmou-se ao longo do jogo. Porém, nem tudo correu bem para a equipa treinada por Cassiano Klein: Arthur foi expulso e falha a final.

As águias adiantaram-se no marcador ao fim de 1:15 minutos de jogo, com Jacaré a bater Ervilha para o 1-0. O guarda-redes da equipa de Fafe foi adiando o 2-0 com um par de boas defesas, mas André Coelho dobrou a diferença aos sete minutos, num forte remate frontal, fora da área.

Apesar da superioridade encarnada, o jogo foi-se mantendo interessante e Diogo Almeida enviou a bola ao ferro, ficando perto do 3-0 (11m). Do outro lado, a primeira grande ocasião foi numa recuperação e remate de Luís Paulo que teve oposição adversária (13m).

Aos 16 minutos, o momento mais negativo para o Benfica no jogo. Arthur viu cartão amarelo em lance com Pelé Romão, mas o Nun’Álvares pediu Suporte de Vídeo e a equipa de arbitragem entendeu que houve cotovelada suficiente para expulsar o atleta do Benfica. Porém, mesmo com menos um dois minutos, o atual campeão nacional de futsal conseguiu manter o 2-0, negando as intenções de Luís Paulo, Diogo Dias e Serginho.

Antes do intervalo, a pausa técnica correu de feição ao Benfica, que ensaiou bem uma reposição lateral que acabou com o 3-0 de Raúl Moreira, a 35 segundos do descanso.

O 3-0 complicou ainda mais quaisquer esperanças para os fafenses e, com dois minutos jogados na segunda parte, André Coelho dissipou as dúvidas, fazendo o 4-0 após um bom lance individual de Lúcio Rocha pela direita. A sete minutos do fim, um dia especial para Diogo Almeida, que fez o 5-0, estreando-se a marcar pela equipa principal do Benfica.

O Benfica, que tem oito títulos na Taça, o último em 2022/23, vai procurar o nono. O Sporting é o recordista, com dez troféus. Já o Nun’Álvares, treinado por Hugo Oliveira, finda assim o percurso na Taça, igualando a sua melhor prestação, quando em 2022/23 e também na II Divisão e com o atual treinador, chegou às meias-finais, fase em que perdeu por 5-1 com o Sporting.