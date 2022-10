Depois do triunfo perante os húngaros do Haladás (3-1), o Benfica venceu esta quinta-feira os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk, por 4-1, e carimbou a passagem à Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Com este triunfo, os encarnados garantiram uma das três primeiras posições no Grupo 4 da ronda principal, o que dá acesso à fase seguinte.

Na Sala Sporturilor Dunarea, em Galati, na Roménia, Gonçalo Sobral (13m), Silvestre Ferreira (14m), Afonso Jesus (34m) e Bruno Cintra (38m) fizeram os golos do conjunto português. Pelo meio, Shved (18m) descontou.

Há mais um jogo por disputar e, no sábado, o Benfica tem pela frente os romenos do United Galati.