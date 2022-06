O Benfica confirmou esta sexta-feira a passagem às meias-finais do campeonato de futsal, depois de vencer o Leões de Porto Salvo, por 3-0, no jogo dois dos quartos de final. Em Oeiras, os encarnados tinham vencido por 3-1.

O marcador abriu-se aos 10 minutos no Pavilhão Fidelidade. Ivan Chishkala rematou, a bola sofreu um desvio em Ré e acabou no fundo das redes. Em cima do intervalo, Tayebi cobrou uma grande penalidade após falta de Bebé e elevou a vantagem das águias. O iraniano bisou no encontro aos 35 minutos, após um lance individual de Chishkala.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar o vencedor do embate entre Sp. Braga e Elétrico.

Depois da derrota no jogo um, a equipa de Ponte de Sor venceu os bracarenses também esta quinta-feira (4-1) e forçou a «negra», que se joga no próximo domingo.