Vai haver dérbi na final da Taça de Portugal.

Depois do Sporting, o Benfica também venceu nas meias-finais, frente ao Marítimo (3-2), e marcou encontro com os leões no jogo decisivo da Prova Rainha.

Em Sines, Tayebi deu vantagem às águias aos oito minutos, mas Cláudio empatou para os madeirenses aos 15.

Já na segunda parte, Jacaré voltou a dar vantagem aos encarnados aos 25 minutos, vantagem essa que foi ampliada aos 34m por intermédio de Robinho.

Nos últimos segundos, Cláudio ainda bisou para os maritimistas, mas a vitória já não fugiu ao Benfica.

A final entre os dois rivais de Lisboa está marcada para o próximo sábado, às 20h00, também em Sines.