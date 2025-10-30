O Benfica venceu o Riga por 6-1 na tarde desta quinta-feira e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal, em Gzira, Malta.

No jogo da segunda jornada do grupo 3, o Benfica construiu a vitória com golos de Silvestre (2m), Arthur (6m), Carlos Monteiro (18m) e Jacaré (19m) na primeira parte, que terminou com o 4-0 no marcador.

Na segunda parte, Afonso Jesus (24m) e Kutchy (36m) ampliaram a vantagem para 6-0. André Coelho foi expulso à entrada para o último minuto e, pouco depois, a 24 segundos do fim, Vargas fez o golo da equipa da Letónia.

A equipa treinada por Cassiano Klein já tinha ganho na primeira jornada, por números superiores: 9-0 ao Loznica, equipa sérvia que defronta o Luxol St. Andrews, clube de Malta, ainda esta quinta-feira (18h).

Para já, na classificação, o Benfica lidera com seis pontos, seguido do Riga, com três. St. Andrews e Loznica procuram os primeiros pontos esta tarde. Os encarnados defrontam o St. Andrews no sábado, em jogo da terceira e última jornada.

De recordar que esta época a Champions tem um novo formato e apuram-se para os oitavos de final os três primeiros classificados da Ronda Principal A (na qual estão Benfica e o Sporting, que também selou o apuramento) e os quatro vencedores de grupo da Ronda Principal B.