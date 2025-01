O Benfica venceu o Sporting de Braga por 7-4 este sábado, na AMCO Arena, em Braga, num grande jogo de futsal a abrir 2025, a contar para a 10.ª jornada da Liga.

A equipa treinada por Cassiano Klein entrou logo a marcar, foi para intervalo a vencer por 4-0 e chegou ao 5-0 na segunda parte, mas ainda viu o Sporting de Braga – que veio da conquista da Supertaça ante o Sporting no passado sábado – reduzir para a margem mínima (4-5). Porém, mais dois golos encaminharam o triunfo dos visitantes.

Logo aos nove segundos de jogo, Jacaré deu vantagem ao Benfica, que até ao intervalo marcou mais três golos e via tudo correr-lhe de feição: deixaram a sua marca Afonso Jesus (12m), Diego Nunes (15m) e André Coelho (20m).

Na segunda parte, logo a abrir, Chishkala reforçou a vantagem do Benfica com o 5-0 (21m), mas a equipa treinada por Joel Rocha, numa grande recuperação, reentrou na disputa do resultado com quatro golos sem resposta: um autogolo de André Coelho (23m), um bis de Tiago Brito (24m e 26m, penálti) e um golo de Ygor Mota (30m).

Com tudo em aberto para os últimos dez minutos, o Sporting de Braga ainda tentou ameaçar o empate, mas Jacaré esfriou as intenções minhotas e fez o sexto golo do Benfica nem um minuto depois.

Aos 33 minutos, na sequência da sexta falta cometida pelo Benfica, Hugo Neves, de livre de dez metros, rematou ao poste, desperdiçando a hipótese de reduzir para 5-6 e, na resposta, Kutchy fez o 4-7 para o Benfica (33m), fechando as contas do marcador.

Com este resultado, o Benfica isola-se à condição na liderança, com 28 pontos, mais três do que o Sporting, que tem 25 e menos um jogo. Já o Sporting de Braga mantém-se com 18 pontos e desce ao 4.º lugar, ultrapassado pelo Leões de Porto Salvo, agora 3.º com 20 pontos.

Fundão e Quinta dos Lombos também vencem

Já este sábado, a AD Fundão e a Quinta dos Lombos também venceram fora de casa. O Fundão foi triunfar a casa do Dínamo Sanjoanense por 4-2, enquanto a Quinta dos Lombos venceu na visita ao Torreense, por 6-2.

Na sexta-feira, a jornada começou com a vitória do Lusitânia dos Açores ante o Eléctrico (7-4) e com o triunfo do Leões de Porto Salvo frente ao Ferreira do Zêzere (2-3).

No domingo, a jornada fecha com o Sporting-Caxinas (15h00), sendo esta uma jornada que antecede o dérbi Benfica-Sporting, da 11.ª ronda do campeonato.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 28 pontos

2.º: Sporting, 25 (menos um jogo)

3.º: Leões de Porto Salvo, 20

4.º: Sp. Braga, 18 (menos um jogo)

5.º: AD Fundão, 18

6.º: Quinta dos Lombos, 14

7.º: Eléctrico, 10

8.º: Torreense, 10

9.º: Caxinas, 8 (menos um jogo)

10.º: Lusitânia dos Açores, 8 (menos um jogo)

11.º: Dínamo Sanjoanense, 5

12.º: Ferreira do Zêzere, 3