O Benfica levou a melhor no dérbi de Lisboa que se disputou esta terça-feira no pavilhão da Luz, ao bater o Sporting por 3-2, num encontro da 22.ª jornada do campeonato de futsal.

As duas equipas sabiam que já pouco havia em jogo e os encarnados jogavam mais pelo orgulho do que pela tentativa de ainda chegar ao primeiro lugar, que a quatro jogos do final da fase regular pertence ao Sporting. Os leões somam agora 63 pontos contra 59 das águias.

