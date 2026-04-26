O Benfica voltou a ganhar a Taça de Portugal em futsal, três anos depois. As águias vingaram-se da final do ano passado, ganha pelos leões por 4-3, e bateram a equipa de Nuno Dias por 6-5 no Pavilhão Multiusos de Gondomar, neste domingo.

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O início da partida teve claro ascendente benfiquista. Carlos Monteiro inaugurou o marcador logo aos três minutos. Kutchy aumentou a vantagem para 2-0 aos 8 minutos. Depois disso, pareceu o jogo do 'gato e do rato'.

O Sporting reduziu pelo pivô Rocha, que se lesionou no ombro pouco depois, e Jacaré fez o 3-1. Zicky apareceu para o 3-2, mas mais uma vez o Benfica distanciou-se.

Já na segunda parte, Lúcio Rocha e Carlos Monteiro fizeram o 5-2. Diogo Santos reduziu para o 5-3 e... mais uma vez, o Benfica marcou e fez o 6-3, por Pany Varela (que celebrou efusivamente diante da antiga equipa). Merlim fez o 6-4 quase de imediato de livre.

O fim de jogo foi de loucos! Lúcio Rocha falhou o 7-4 de baliza aberta e no contra-ataque Bruno Pinto fez o 6-5. A 12 segundos do fim, tudo estava em aberto. O Sporting não conseguiu marcar nesse período de tempo, com Afonso Jesus a bloquear um remate com o ombro.

Após muito alívio, o Benfica vence a nona Taça de Portugal e está a apenas uma de distância do Sporting, que tem dez.

Cassiano Klein, treinador das águias, vence este troféu pela primeira vez. Na época passada, conquistou o Campeonato em 24/25 e a Taça da Liga nesta época.

🏆 SL Benfica derrota o Sporting CP e vence a Taça de Portugal de Futsal num jogo com 𝟭𝟭 𝙂𝙊𝙇𝙊𝙎 🤯#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/NXBTd6FItX — Canal 11 (@Canal_11Oficial) April 26, 2026

[Notícia atualizada às 20h43]