O Benfica não foi além de um empate (3-3) com os checos do Chrudim, esta quarta-feira, na primeira jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que se disputa no Cazaquistão.

O brasileiro Rocha abriu a contagem aos 12 minutos e deixou os encarnados na frente ao intervalo. No segundo tempo, o campeão checo completou a reviravolta, com golos aos 23 e 29 minutos.

Rocha viria a repor a igualdade (32m) e Lúcio Rocha (35m) recolocou as águias na frente. Contudo, a dois minutos do final do encontro, a equipa orientada por Pulpis consentiu o empate.

O Benfica está agora obrigado a vencer os próximos dois encontros: na quinta-feira (12h30), defronta o Luxol St. Andrews, de Malta, e no sábado (15h00), tem pela frente o Kairat, anfitrião da prova.