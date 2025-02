Benfica e Sp. Braga confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído e estão entre as equipas apuradas para os quartos de final da Taça de Portugal de futsal, que serão disputados num formato de Final 8, entre os dias 26 e 30 de março.

As águias ganharam no pavilhão da AMSAC, da 2.ª Divisão, por 3-9, enquanto os arsenalistas, detentores do troféu, afastaram o Elétrico com um triunfo suado, pela margem mínima (5-4), na AMCO Arena.

O Leões de Porto Salvo construiu, até ver, o resultado mais desnivelado da eliminatória, ao derrotar o Barbarense, da 2.ª Divisão, por 11-2, com Ruan Silvestre a marcar por quatro vezes e Ré a assinar um hat-trick, enquanto o Ladoeiro derrotou o UVPN por 2-4.

Os oitavos de final, que abriram na sexta-feira com a vitória do Ferreira do Zêzere em Famalicão (2-8), encerram neste domingo com os jogos Sporting-Fundão (15:00), Quinta dos Lombos-Dínamo Sanjoanense (17:00) e Sassoreiros-Burinhosa (18:00).