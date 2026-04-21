Os quartos de final da Taça de Portugal de Futsal começam já esta quarta-feira no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O Benfica vai enfrentar os Leões de Porto Salvo, precisamente a última equipa que os encarnados defrontaram para o campeonato, vencendo por 4-2. Cassiano Klein, treinador das águias, espera um jogo desafiante com um adversário competitivo.

«Trabalhamos muito para estar nas decisões e sabemos da dificuldade que vai ser. Temos direito a um jogo somente, que é o jogo dos quartos de final e esperamos fazer o melhor para passar às meias-finais. Sabemos que vai ser um jogo desafiante, mas esperamos passar por ele, para continuarmos a sonhar com mais um título», referiu Cassiano.

«O Leões de Porto Salvo é uma equipa que tem todo o nosso respeito pela maneira que compete, pela maneira que disputa cada lance», acrescentou.

Já Cláudio Moreira, técnico dos Leões de Porto Salvo, antevê um adversário com muita qualidade e reforçou a necessidade de haver concentração do início ao fim.

Já o Sporting vai defrontar o Famalicão. Nuno Dias, treinador leonino, espera uma reação depois de recordar a eliminação precoce nos quartos de final da Taça da Liga.

«É um sentimento de responsabilidade, como sempre. Ainda para mais depois da forma como correu a "final eight" da Taça da Liga, vimos com muita vontade de mostrar uma face nova. E as aspirações são as mesmas de sempre, também. Queremos ganhar. Sempre com muito respeito por quem vamos encontrar. Estamos avisados, por experiências próprias e recentes, de que vamos encontrar muitas dificuldades, mas preparámo-nos para as enfrentar», afirmou Nuno Dias.

O Famalicão foi o último adversário do Sporting no campeonato, na última sexta-feira, num jogo que terminou com a vitória larga dos leões por 10-1. Ainda assim, Nuno Dias desvalorizou esse resultado, lembrando que vai ser um adversário complicado.

«É um adversário que tem mudado ao longo da temporada e que melhorou. Venceu o Benfica recentemente [4-3] e tem estado muito bem. Vai, certamente, querer aproveitar mais esta oportunidade para mostrarem o seu valor», disse.

Do lado da formação famalicense, Hugo Oliveira revelou estar orgulhoso com a presença nos quartos de final, mas não esconde desejo de avançar na prova. O técnico português prevê um confronto difícil frente aos leões.

«Esperamos um jogo muito exigente. O adversário tem qualidade coletiva e jogadores que fazem a diferença, o Sporting não precisa de apresentação», afirmou.

O pontapé inicial da "final-eight" da Taça de Portugal de futsal dá-se com o encontro entre Nun’Álvares e Viseu 2001, jogo marcado para quarta-feira, às 11h00.

"Final-eight" da Taça de Portugal:

Nun’Álvares - Viseu 2001 (quarta-feira, 11h00)

Ferreira do Zêzere - Ladoeiro (quarta-feira, 14h00)

Sporting - Famalicão (quarta-feira, 18h00)

Leões de Porto Salvo - Benfica (quarta-feira, 21h00)