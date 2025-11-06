Benfica e Sporting podem defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, caso superem os respetivos duelos ante Araz (Azerbaijão) e AEK (Grécia), nos oitavos de final, ditou o sorteio realizado em Nyon, esta quinta-feira.

O Benfica, campeão nacional, vai visitar o Araz na primeira mão dos oitavos de final, a 24 de novembro, recebendo o campeão do Azerbaijão na segunda mão, que se disputa a 5 de dezembro.

Nas mesmas datas, o Sporting, quarto classificado da época passada na prova europeia, vai à Grécia defrontar o AEK na primeira mão, antes de receber o campeão grego na segunda mão.

Se os dois clubes portugueses se apurarem, o Benfica joga em casa a primeira mão dos quartos de final, a 23 de fevereiro de 2026 e a segunda mão será, nesse cenário, em casa dos leões, a 6 de março.

Antes dos oitavos de final, Benfica e Sporting passaram só com vitórias na Ronda Principal, vencendo os respetivos grupos.

O sorteio ditou ainda que o Palma Futsal, vencedor das últimas três edições da Champions, vai encontrar nos oitavos de final os ucranianos do HIT Kiev. O Kairat, derrotado pelos espanhóis em 2024/25, irá defrontar os belgas do Anderlecht.

A fase final, com os quatro clubes vencedores dos quartos de final, joga-se em Pesaro, Itália, de 8 a 10 de maio de 2026.

Os duelos dos oitavos de final:

Hjørring Futsal Klub﻿ - Etoile Lavalloise

Futsal Club Semey - Piast Gliwice

FC Hit Kyiv - Illes Balears Palma Futsal

FC Prishtina 01 - Riga Futsal Club

Araz Naxçivan - SL Benfica

AEK Futsal Club - Sporting Clube de Portugal

Anderlecht Futsal - Kairat Almaty

Luxol St. Andrews Futsal - Cartagena Costa Cálida