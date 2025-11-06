Futsal: Benfica e Sporting podem cruzar-se nos “quartos” da Champions
Sorteio realizado em Nyon define também adversários dos oitavos de final. Águias defrontam o Araz e leões o AEK. Confira todos os duelos
Benfica e Sporting podem defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, caso superem os respetivos duelos ante Araz (Azerbaijão) e AEK (Grécia), nos oitavos de final, ditou o sorteio realizado em Nyon, esta quinta-feira.
O Benfica, campeão nacional, vai visitar o Araz na primeira mão dos oitavos de final, a 24 de novembro, recebendo o campeão do Azerbaijão na segunda mão, que se disputa a 5 de dezembro.
Nas mesmas datas, o Sporting, quarto classificado da época passada na prova europeia, vai à Grécia defrontar o AEK na primeira mão, antes de receber o campeão grego na segunda mão.
Se os dois clubes portugueses se apurarem, o Benfica joga em casa a primeira mão dos quartos de final, a 23 de fevereiro de 2026 e a segunda mão será, nesse cenário, em casa dos leões, a 6 de março.
Antes dos oitavos de final, Benfica e Sporting passaram só com vitórias na Ronda Principal, vencendo os respetivos grupos.
O sorteio ditou ainda que o Palma Futsal, vencedor das últimas três edições da Champions, vai encontrar nos oitavos de final os ucranianos do HIT Kiev. O Kairat, derrotado pelos espanhóis em 2024/25, irá defrontar os belgas do Anderlecht.
A fase final, com os quatro clubes vencedores dos quartos de final, joga-se em Pesaro, Itália, de 8 a 10 de maio de 2026.
Os duelos dos oitavos de final:
Hjørring Futsal Klub - Etoile Lavalloise
Futsal Club Semey - Piast Gliwice
FC Hit Kyiv - Illes Balears Palma Futsal
FC Prishtina 01 - Riga Futsal Club
Araz Naxçivan - SL Benfica
AEK Futsal Club - Sporting Clube de Portugal
Anderlecht Futsal - Kairat Almaty
Luxol St. Andrews Futsal - Cartagena Costa Cálida
Alinhamento dos quartos de final:
- Hjørring Futsal Klub/Etoile Lavalloise - Futsal Club Semey/Piast Gliwice
- FC Hit Kyiv/AE Illes Balears Palma Futsal - FC Prishtina 01/Riga Futsal Club
- Araz Naxçivan/SL Benfica - AEK Futsal Club/Sporting Clube de Portugal
- Anderlecht Futsal/Kairat Almaty - Luxol St. Andrews Futsal/Cartagena Costa Cálida