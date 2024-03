O Benfica e o Torreense apuraram-se esta sexta-feira para a final da Taça de Portugal feminina de futsal, ao vencerem os jogos das meias-finais, respetivamente ante Novasemente e Futsal Feijó, em Sines.

No primeiro jogo das meias-finais, o Torreense, que disputa a 1.ª Divisão distrital da AF Lisboa, venceu o Futsal Feijó, da Liga. O jogo ficou resolvido no desempate por grandes penalidades (4-2), após o empate a dois golos no final do tempo regulamentar.

Após o 0-0 ao intervalo, a formação do Oeste, treinada por Pedro Nobre, adiantou-se por Patrícia Lino (24m), mas a equipa da margem sul do Tejo respondeu imediatamente por Cláudia Pereira (25m) e conseguiu a reviravolta por Marta Sarroeira (28m). Porém, o Torrense fez o 2-2 por Jéssica Cordeiro (36m). O jogo podia ter ficado resolvido no tempo regulamentar, mas Cláudia Pereira, aos 39 minutos, desperdiçou um castigo máximo que poderia ter dado a vitória ao Feijó.

Para o desempate por penáltis, o Torreense fez entrar a guarda-redes Bruna Ferreira, que defendeu o primeiro pontapé, de Cláudia Pereira, vendo Ana Pereira enviar ao poste a segunda cobrança do Feijó. Já o Torreense converteu todos os quatro pontapés, por Rebeca, Diovanna, Duda e Jéssica Cordeiro.

De seguida, no segundo jogo das meias-finais, o Benfica venceu a Novasemente por 6-0, “vingando” a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga feminina e a única derrota que teve na fase regular do campeonato.

Na primeira parte, Maria Pereira (3m) e Janice Silva (14m) deram vantagem de 2-0 ao Benfica. Na segunda parte, já após Inês Fernandes (25m) fazer o 3-0 e quando a Novasemente já arriscava com guarda-redes avançada, a equipa de Espinho sofreu um revés com a expulsão de Lídia Moreira. Depois, o Benfica consumou a goleada com mais três golos, por Janice Silva (32m) e Fifó (34m, 39m).

A final da Taça de Portugal feminina disputa-se no sábado, às 11 horas, no Pavilhão Multiusos de Sines.