Futsal: Benfica elimina Leões Porto Salvo e está na final da Taça da Liga
Águias marcam encontro na decisão com o estreante Eléctrico
O Benfica venceu o Leões de Porto Salvo nos penáltis e garantiu uma vaga na final da Taça da Liga de Futsal. As águias marcam, agora encontro com o Eléctrico, que se estreia nesta fase da competição.
A equipa de Porto Salvo, que surpreendeu ao eliminar o Sporting nos «quartos», foi quem abriu o marcador no encontro. Logo aos quatro minutos de jogo, Ruben Teixeira serviu Henrique Rodrigues que, sozinho ao segundo poste, encostou para o 1-0.
Ainda na primeira parte o Benfica conseguiu reagir. Léo Gugiel serviu Higor, o pivô brasileiro rodou sobre Hiroshi e atirou cruzado para o empate (11m). Ao intervalo, as equipas recolheram aos balneários com tudo empatado (1-1).
No segundo tempo, Arthur completou a cambalhota no marcador. Pany Varela triou o adversário da frente e serviu o internacional brasileiro para o 2-1 (27m).
A quatro minutos do fim, Claúdio Moreira apostou no 5x4 e viu a aposta sair da melhor maneira. Logo no primeiro lance, Ruan Silvestre finalizou do corredor esquerdo para o empate (37m)
Com tudo empatado (2-2), o vencedor foi decido no desempate por grandes penalidades. Da marca dos seis metros, quem foi mais feliz foi o Benfica (5-4), marcando encontro com o Eléctrico no próximo domingo (20h).