O Benfica perdeu fora com o Quinta dos Lombos por 6-4 e não só falhou a aproximação ao Sp. Braga no 2.º lugar como ficou mais longe do líder Sporting na fase regular do campeonato nacional de futsal.

Ao intervalo, as águias venciam por 3-0 com dois golos de Jacaré e um de Chishkala, mas tiveram uma segunda parte desastrosa.

Aos 30 minutos, a equipa da casa já tinha anulado a desvantagem com golos de Telmo Sousa, Kaká e Henrique Vicente. Este último seria a figura do jogo, ao apontar um hat-trick: fez o 4-3 aos 35 minutos e sentenciou o jogo nos segundo finais, depois de Danny ter assinado o 5-3 e de Bruno Cintra ter voltado a dar esperança aos encarnados.

Com este resultado, o Benfica não tira proveito do Sp. Braga-Sporting, que os leões venceram por 6-2 aproveitando para assumir a liderança isolada do campeonato com 44 pontos, mais três do que os minhotos e, agora, seis do que o rival lisboeta. O Quinta dos Lombos segue na 4.ª posição com 31 pontos.