O Benfica venceu o Eléctrico de Ponte de Sor por 7-1 e conquistou a edição de 2025/26 da Taça da Liga em futsal.

Os atuais campeões nacionais entraram fortes no jogo e Carlos Monteiro inaugurou o marcador logo aos 10 segundos. Na primeira final da Taça da Liga, os alentejanos tentaram reagir, mas o melhor que conseguiram foi marcar um golo (Simi Saiotti aos 29m), mas nessa altura já os encarnados venciam por 4-0.

Para os comandados de Cassiano Klein marcaram também Jacaré (11m), Tchuda (17m), Silvestre Ferreira (27m e 39m), Arthur (36m) e Kutchy (38m).

Esta foi a quinta Taça da Liga conquistada pelo Benfica, que fica a uma conquista do Sporting, recordista de troféus.

