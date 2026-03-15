Futsal: Benfica goleia Eléctrico e conquista a quinta Taça da Liga
Triunfo por 7-1 em Gondomar
O Benfica venceu o Eléctrico de Ponte de Sor por 7-1 e conquistou a edição de 2025/26 da Taça da Liga em futsal.
Os atuais campeões nacionais entraram fortes no jogo e Carlos Monteiro inaugurou o marcador logo aos 10 segundos. Na primeira final da Taça da Liga, os alentejanos tentaram reagir, mas o melhor que conseguiram foi marcar um golo (Simi Saiotti aos 29m), mas nessa altura já os encarnados venciam por 4-0.
Para os comandados de Cassiano Klein marcaram também Jacaré (11m), Tchuda (17m), Silvestre Ferreira (27m e 39m), Arthur (36m) e Kutchy (38m).
Esta foi a quinta Taça da Liga conquistada pelo Benfica, que fica a uma conquista do Sporting, recordista de troféus.
