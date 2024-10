O Benfica recebeu e goleou o Eléctrico por 7-0 esta segunda-feira, no Pavilhão Fidelidade, em jogo da 2.ª jornada da liga de futsal.

No seu primeiro jogo caseiro no campeonato em 2024/25, a equipa treinada por Cassiano Klein vencia por 2-0 ao intervalo e construiu a vitória com golos de Arthur (7m), Chishkala (20m), Carlos Monteiro (26m), Kutchy (27m), um autogolo de Rúben Freire (33m), Afonso Jesus (37m) e Jacaré (39m).

No sábado, já se tinham realizado quatro jogos: Fundão-Lusitânia dos Açores (3-2), Ferreira do Zêzere-Dínamo Sanjoanense (2-4), Caxinas-Torreense (0-1) e Quinta dos Lombos-Sp. Braga (5-3). A jornada encerra a 30 de outubro, com o Leões de Porto Salvo-Sporting (21h00).

Na classificação, o Benfica lidera com seis pontos, os mesmos de Quinta dos Lombos e Torreense, mas os encarnados têm melhor saldo de golos (13-3, para 10-5 dos Lombos e 2-0 do Torreense). Com três pontos seguem Sporting (menos um jogo), Sp. Braga, Dínamo Sanjoanense e Fundão. Caxinas, Leões de Porto Salvo, Eléctrico (estes com menos um jogo), Ferreira do Zêzere e Lusitânia dos Açores ainda não pontuaram.