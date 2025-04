O Benfica regressou às vitórias na noite desta segunda-feira, goleando o Ferreira do Zêzere por 7-1, em jogo da 19.ª jornada da fase regular da liga de futsal.

Lúcio Rocha deu vantagem ao Benfica (2m), um autogolo de Rúben Carrilho (7m) ditou o 2-0 e, perto do intervalo, Natan Minatti (18m) reduziu a desvantagem do Ferreira do Zêzere.

Na segunda parte, Jacaré fez o 3-1 (27m), Afonso Jesus o 4-1 (32m) e um bis de Arthur (33m de penálti, 34m) elevou para 6-1, antes de Tiago Reis fazer o 7-1 (39m).

Os encarnados vinham de duas derrotas seguidas, ambas por 4-3, uma na final da Taça de Portugal ante o Sporting e outra para o campeonato, ante o Quinta dos Lombos.

Na classificação, o Benfica ocupa o segundo lugar, com 48 pontos, a cinco do líder Sporting. O Ferreira do Zêzere é oitavo, com 21 pontos.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 53 pontos

2.º: Benfica, 48

3.º: Sp. Braga, 37

4.º: Leões de Porto Salvo, 33

5.º: Quinta dos Lombos, 30

6.º: Fundão, 27

7.º: Eléctrico, 21

8.º: Ferreira do Zêzere, 21

9.º: Caxinas, 19

10.º: Torreense, 17

11.º: Dínamo Sanjoanense, 10

12.º: Lusitânia dos Açores, 9