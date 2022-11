A equipa de futsal do Benfica goleou o Luxol St. Andrews por 6-0, esta quinta-feira, em encontro referente à 2.ª jornada da Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

Chishkala (4 e 23), Rômulo (7 e 31) e Rocha (9 e 39) foram os autores dos golos dos encarnados, frente à equipa maltesa.

Com esta vitória, o Benfica ascendeu, à condição, ao primeiro lugar do grupo C, com quatro pontos. No próximo sábado defronta o Kairat pelas 15h00, na última jornada na Ronda de Elite da Champions.