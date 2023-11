O empate entre o Dobovec e o Prishtina (3-3) no Grupo B da Ronda de Elite apurou o Benfica para a final-four da Liga dos Campeões de futsal.

Os encarnados haviam batido o Kairat por 3-2, mas precisam de um empate entre eslovenos e kosovares para se apurarem já nesta quinta-feira. Caso isso não acontecesse, teriam de esperar por sábado para selarem, diante do Prishtina, a passagem à fase seguinte, que ficaria «presa» por um empate.

Assim, o Benfica acabou por celebrar duas vezes num dia. Pela vitória sobre o Kairat e pelo apuramento para a fase final, o quinto da história e o terceiro seguido.

O Benfica lidera o Grupo B com 6 pontos, mais três do que o Kairat e cinco do que o Dobivec e o Prishtina.