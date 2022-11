A equipa de futsal do Benfica apurou-se para a 'final-four' da Liga dos Campeões, após vencer este sábado o Kairat, por 2-1.

A formação do Cazaquistão colocou-se na frente aos seis minutos por intermédio de Akbalikov. Mas os golos de Rómulo (24 minutos), e Arthur (39) permitiram a reviravolta no marcador.

Depois do empate a três bolas na primeira jornada frente aos checos do Chrudim, na ronda seguinte, os encarnados golearam os malteses do Luxol St. Andrews, o Benfica venceu o Grupo C Ronda de Elite da Champions com sete pontos e vai estar estar presente na fase final, que decorrerá entre 4 e 6 de maio de 2023.