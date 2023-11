O Benfica ainda sofreu, mas venceu em casa do Leões de Porto Salvo, esta sexta-feira, por 3-2, na abertura da nona jornada do campeonato nacional de futsal.

Um golo na própria baliza de Afonso Jesus deu vantagem aos anfitriões aos cinco minutos, mas os encarnados chegaram ao empate pelo guarda-redes Léo Gugiel, aos 11. Na segunda parte, Rocha (22m), de penálti, completou a reviravolta e Bruno Coelho (28m) dilatou a vantagem da formação da Luz.

Mamadú Ture ainda reduziu aos 34 minutos, mas já não foi a tempo de evitar a derrota.

O Benfica mantém a terceira posição no campeonato, com 21 pontos, menos um do que o Sporting e do que o Sp. Braga, que ainda não entraram em ação nesta jornada. Com 13 pontos, na quarta posição, estão os Leões de Porto Salvo, que podem ser ultrapassados pelo Caxinas nesta ronda.