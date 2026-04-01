O Benfica regressou, esta quarta-feira, às vitórias na Liga de futsal. Após uma surpreendente derrota na última jornada frente ao Famalicão – que custou a invencibilidade – a formação de Cassiano Klein reencontrou o caminho das vitórias frente ao Caxinas (5-1).

Higor Souza, pivô brasileiro, fez o primeiro do encontro à passagem dos dez minutos. Pouco depois, Léo Gugiel, guarda-redes das águias, dilatou a vantagem para dois golos (12m). Ainda antes do intervalo, o internacional português Silvestre Ferreira fez o terceiro do Benfica (20m).

No segundo tempo, André Coelho viu o segundo amarelo e acabou por ser expulso, deixando o Benfica reduzido a quatro unidades (27m).

Apesar de não faturar com a superioridade numérica, o Caxinas foi capaz de fazer a baliza contrária abanar. Ricardo Marques, produto da formação da equipa de Vila do Conde, reduziu a desvantagem, fazendo o 3-1 (30m).

O jogo poderia estar relançado, mas pouco depois os encarnados voltaram a impôr-se. Higor Souza bisou para devolver a vantagem de três golos (33m). Para fechar, Lúcio Rocha marcou à antiga equipa e estabeleceu o 5-1 final (39m).

Com este triunfo (5-1), o Benfica mantém-se em primeiro lugar isolado com 55 pontos – a seis do segundo Sporting, que visita o Fundão esta quarta-feira. O Caxinas, por sua vez, está na 12.ª e última posição com 14 pontos.