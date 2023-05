O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém abriu um processo disciplinar relativo ao jogo que terminou com a vitória do Mação sobre o Benavente por 60-0 e que permitiria à primeira equipa vencer o campeonato distrital de futsal.

Recorde-se que a direção da Associação de Futebol de Santarém já tinha avançado com uma participação ao Ministério Público, tendo enviado uma participação para o órgão disciplinar que agora instaurou o processo.

O Benavente apresentou-se em campo com apenas três jogadores, dois deles juniores, tendo alegado que a mudança de horário terá impedido os restantes jogadores de irem a jogo e que a AFS não respondeu a um email no qual comunicava que só tinha três jogadores disponíveis.

O Vitória de Santarém era líder à entrada da última jornada com os mesmos pontos do Mação, mas uma vantagem de 33 golos. A Associação de Futebol de Santaré não homologou o resultado do polémico jogo, estando ainda por atribuir o título de campeão distrital.