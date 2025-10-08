A FPF anunciou, esta quarta-feira, a lista de convocados da seleção nacional de futsal para os próximos jogos de preparação para o Europeu 2026.

Em relação à convocatória do último estágio, registam-se algumas alterações na lista do selecionador Jorge Braz. Bernardo Paçó, Lúcio Rocha, Bruno Coelho e Miguel Ângelo voltam a integrar o grupo de trabalho, enquanto Bruno Pinto e Pedro Santos ficaram de fora desta vez.

A Equipa das Quinas concentra-se este domingo, 12 de outubro, na FPF Arena Portugal, e parte para a Letónia na quinta-feira, onde disputará dois jogos de preparação frente à seleção local. Os encontros estão marcados para os dias 19 e 22 de outubro.

Recorde-se que o Euro 2026 decorrerá entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro, com a competição a ser organizada pela Letónia, Lituânia e Eslovénia. O sorteio da fase final está agendado para o dia 24 de outubro.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Espanha), André Correia (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting);

Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);

Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Bruno Maior (Sporting);

Alas: Tiago Brito (Sp. Braga), Diogo Santos (Sporting), Silvestre Ferreira (Benfica), Lúcio Rocha (Benfica), Kutchy (Benfica), Pauleta (Sporting), Bruno Coelho (Riga Futsal, Letónia) e Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia, Itália);

Pivô: Rúben Góis (Rio Ave)