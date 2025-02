Pedro Santos, em estreia nas convocatórias da Seleção A masculina de futsal, é a grande novidade nos eleitos do selecionador Jorge Braz para os dois últimos jogos da Ronda Principal de qualificação para o Euro2026, numa lista que conta ainda com os regressos de Tomás Paçó e Carlos Monteiro.

Pedro Santos, pivô de 20 anos do Leões de Porto Salvo (cedido pelo Sporting), sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2023, dando agora mais um passo no seu percurso nas seleções. Soma mais de 50 internacionalizações pelos escalões jovens.

Portugal, já apurado para a fase final do Euro2026, recebe a Andorra a 7 de março, pelas 19 horas, no Pavilhão Multiusos de Paredes. A 12 de março, encerra a participação no grupo 7 de qualificação em Amesterdão, ante os Países Baixos (18h30).

Portugal lidera o grupo 7 de qualificação com 12 pontos, mais sete que os Países Baixos (cinco). A Andorra soma três e a Macedónia do Norte tem um.

Os vencedores de cada agrupamento juntam-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu. Os oito melhores segundos classificados vão jogar um play-off, agendado para setembro de 2025. O Europeu decorre entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.

Os 16 jogadores convocados:

- Guarda-redes: Edu (Múrcia, Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).

- Fixos: João Matos (Sporting), Tiago Sousa (Sporting de Braga), André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

- Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting).

- Alas: Pany Varela (Al Nassr, Ara), Bruno Coelho (RFS Futsal, Let), Lúcio Rocha (Benfica), Kutchy (Benfica) e Carlos Monteiro (Benfica).

- Pivô: Neves (Sporting de Braga) e Pedro Santos (Leões Porto Salvo).