Os alas Diogo Santos (Sporting) e Edmilson Sá, mais conhecido por Kutchy (AD Fundão) são estreias nos convocados do selecionador de Portugal, Jorge Braz, para os dois jogos de preparação frente a Itália, em Vila do Conde.

A convocatória, que conta com 15 jogadores, foi anunciada esta quarta-feira, tendo em vista a preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Mundial 2024.

Portugal defronta a Itália a 14 de abril, sexta-feira, em Vila do Conde, no Pavilhão dos Desportos. No domingo, dia 16, há novo encontro com os transalpinos, pelas 20 horas.

A equipa nacional concentra-se em estágio na segunda-feira, dia 10, em Vila do Conde.